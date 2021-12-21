دعوة لتوثيق تضحيات الإعلاميين بين اتحاد الصحفيين ومؤسسة وثيقة وطن

دمشق-سانا

تركز لقاء المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان مع المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الصحفيين برئاسة موسى عبد النور اليوم حول دور الصحفيين في هذه المرحلة ولا سيما لناحية معالجة قضايا المواطنين ومواجهة المحاولات المستمرة للأطراف المعادية لتخريب الوطن.

الدكتورة شعبان أكدت أهمية العمل الصحفي كعمل عام يتبنى قضايا المجتمع والشأن العام ودور الصحفيين كواجهة للوطن مشددة على ضرورة تعزيز علاقة الثقة بين الصحفي وكل مؤسسات الدولة وأن يكون الإعلامي على تواصل دائم مع أصحاب القرار.

وبينت الدكتورة شعبان أن الجرأة مطلوبة في العمل الصحفي من أجل معالجة قضايا الوطن وتحسين الأوضاع وقالت: “أمام المظاهر الاجتماعية المتناقضة ليس أمامنا سوى التمسك بمبادئنا وعملنا لأن الأطراف المعادية تسعى إلى تخريب وطننا”.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى ضرورة توثيق الأحداث التي جرت خلال الحرب والهجمة الإعلامية التي تعرضت لها سورية من قبل وسائل الإعلام المغرض وتضحيات الإعلاميين والصحفيين الكبيرة من خلال لجنة مشتركة بين اتحاد الصحفيين ومؤسسة وثيقة وطن داعية إلى اتخاذ خطوات سباقة لمواجهة ما يقوم به أعداء سورية إعلامياً وثقافياً وتعليمياً وخاصة في المناطق التي تقع تحت الاحتلال حيث يسعى إلى تغيير الهوية الوطنية للمواطنين السوريين.

رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي قدموا عددا من المقترحات التي تخص القضايا والهموم الصحفية والإعلامية.

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