الوفد السوري يعقد لقاء مع وفد الأمم المتحدة في نور سلطان

نور سلطان-سانا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان لقاء في نور سلطان اليوم مع وفد الأمم المتحدة الذي يتمتع بصفة مراقب في عملية أستانا برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية خولة مطر وذلك في إطار اجتماع أستانا السابع عشر بصيغة أستانا حول سورية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في سورية حيث شدد الدكتور سوسان على أهمية أن تكون إحاطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية موضوعية وحيادية وأن تصف الوقائع كما هي حفاظاً على مصداقية الأمم المتحدة لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية اللاشرعية وسرقة ثروات السوريين من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي هما السبب في معاناة السوريين.

ولفت سوسان إلى مواقف سورية المبدئية حيال موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود كما أشار إلى استعداد سورية للاستمرار في بذل كل الجهود لإنهاء معاناة المفقودين والمختطفين لدى التنظيمات الإرهابية موضحاً أن النظام التركي يضع العقبات أمام إنهاء هذه المأساة.

بدورها أكدت مطر تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الدولة السورية وما أبدته من تعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لمعاناة المختطفين.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور سوسان عقد اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سورية ويستمر يومين.

ويشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية ووفود الدول الثلاث الضامنة ووفود بصفة مراقب من لبنان والأردن والعراق.

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