21 كانون الأول 1879- توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي

دمشق-سانا

1800 – الفرنسيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة وينتخبون منه ديواناً مخصوصاً.

1832 – انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.

1879- توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي.

1908 – افتتاح الجامعة الأهلية المصرية التي تعتبر أول جامعة عربية.

1914 – ألمانيا تشن أول غارة جوية على بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1937 – والت ديزني ينتج أول فلم كرتوني طويل بعنوان سنو وايت والأقزام السبعة.

1949 – قيام جمهورية ألمانيا الفيدرالية في ألمانيا الغربية.

1951- ليبيا تنال استقلالها.

1957 – تدشين أول جامعة في المغرب وذلك في مدينة الرباط.

1958 – انتخاب شارل ديغول رئيساً للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.

1964 – مجلس العموم البريطاني يلغي عقوبة الإعدام.

1969 – الأمم المتحدة تتبنى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

1979 – توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني والذي استمر 41 عاماً.

1986 – افتتاح مشروع سد مأرب من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.

1988 – انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية فوق مدينة لوكربي في إسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخصاً، وهو ما عرف لاحقًا باسم قضية لوكربي.

2010 – مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.

من مواليد هذا اليوم

1890 – هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.

1914 – عبد الكريم قاسم، رئيس وزراء العراق.

1918 – كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.

1942 – هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

من وفيات هذا اليوم

1375 – جيوفاني بوكاتشيو، كاتب إيطالي.

2006 – صابر مراد نيازوف، رئيس تركمانستان الأول.

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