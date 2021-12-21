21 كانون الأول 1879- توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي

دمشق-سانا
1800 – الفرنسيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة وينتخبون منه ديواناً مخصوصاً.
1832 – انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.
1879- توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي.
1908 – افتتاح الجامعة الأهلية المصرية التي تعتبر أول جامعة عربية.
1914 – ألمانيا تشن أول غارة جوية على بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1937 – والت ديزني ينتج أول فلم كرتوني طويل بعنوان سنو وايت والأقزام السبعة.
1949 – قيام جمهورية ألمانيا الفيدرالية في ألمانيا الغربية.
1951- ليبيا تنال استقلالها.
1957 – تدشين أول جامعة في المغرب وذلك في مدينة الرباط.
1958 – انتخاب شارل ديغول رئيساً للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.
1964 – مجلس العموم البريطاني يلغي عقوبة الإعدام.
1969 – الأمم المتحدة تتبنى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
1979 – توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني والذي استمر 41 عاماً.
1986 – افتتاح مشروع سد مأرب من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.
1988 – انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية فوق مدينة لوكربي في إسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخصاً، وهو ما عرف لاحقًا باسم قضية لوكربي.
2010 – مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.
من مواليد هذا اليوم
1890 – هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.
1914 – عبد الكريم قاسم، رئيس وزراء العراق.
1918 – كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.
1942 – هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
من وفيات هذا اليوم
1375 – جيوفاني بوكاتشيو، كاتب إيطالي.
2006 – صابر مراد نيازوف، رئيس تركمانستان الأول.
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