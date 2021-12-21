إلقاء القبض على عصابة امتهنت السرقة في ريف حمص

حمص-سانا

ألقت شرطة ناحية الفرقلس في محافظة حمص اليوم القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص امتهنت سرقة المنازل واستردت قسماً من المسروقات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصر شرطة ناحية الفرقلس في ريف حمص الشرقي وبعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بتعرض منازلهم للسرقة تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص هم “زياد م ” و “جعفر م” و “محمد م ” و “خالد م” بعد نصب كمين لهم.

وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منازل المواطنين وتم استرداد بعض المسروقات التي تضمنت “دراجتين ناريتين و مبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية و2205 دولارات أمريكية و100 ريا ل قطري وجهازي موبايل”.

ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المسروقات إلى أصحابها أصولاً وسيتم تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

عمران عيسى

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