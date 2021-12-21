ضمن أيام الفن التشكيلي السوري.. معرض لفناني فرع دمشق في اتحاد التشكيليين السوريين

دمشق-سانا

حفلت قاعة لؤي كيالي في الرواق العربي بأعمال فناني فرع دمشق في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين ضمن فعاليات احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري التي تقيمها مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة.

المعرض الذي ضم أكثر من 40 عملاً فنياً بين لوحة ومنحوتة تنوعت أعماله في المواضيع والأساليب والتقنيات والخامات لتعكس تنوع التوجهات الفنية للمشاركين والمشاركات ولتجاربهم وخبراتهم ومن أجيال متعددة.

وعن المعرض قالت التشكيلية مها محفوظ رئيس فرع دمشق لاتحاد الفنانين التشكيليين السوريين في تصريح لسانا: “تأتي هذه الفعالية ضمن مساعي فناني فرع دمشق للمشاركة في احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري وليساهموا من خلال أعمالهم وإبداعاتهم في إغناء الحركة التشكيلية السورية”.

واعتبرت محفوظ أن الفعاليات والمعارض الفنية التي تقام في مختلف المحافظات تحفز الفنانين على المزيد من العطاء والاستمرار في طريق الإبداع بالإضافة إلى أنها رسائل ثقافية من سورية لكل العالم تعكس عمق انتماء الإنسان السوري لحضارة وطنه داعية كل الفنانين المغتربين للمشاركة في المعارض والفعاليات داخل سورية للمساهمة في إعادة بنائه ونهضته في المجال الفني والثقافي.

محمد سمير طحان