الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام لقاح نوفافاكس ضد كورونا

أمستردام-سانا

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام لقاح نوفافاكس المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19.

ونقلت فرانس برس عن الوكالة الأوروبية قولها في بيان اليوم: “أصبح لقاح الشركة الأمريكية الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد 19 لمن يبلغون 18 عاماً فما فوق بعد أن أجازت استخدام لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا” مشيرة إلى أنه يعطى بجرعتين وبفاصل ثلاثة أسابيع بينهما.

وأوضح البيان أن نوفافاكس يعتمد على تقنية تقليدية على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس ويطلق عليه اسم لقاح الوحدات الفرعية خلافاً للقاحات المتاحة حالياً ضد كورونا.

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