المغرب يلغي احتفالات ليلة رأس السنة جراء كورونا

الرباط-سانا

قرر المغرب اليوم إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة الميلادية وفرض حظر تجول ليلي تعزيزاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة المغربية ونقلته وكالة الأنباء المغربية: “إنه تقرر اتخاذ عدة تدابير ليلة الـ 31 من كانون الأول الجاري إلى الأول من كانون الثاني 2022 استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير حالة الطوارئ الصحية وتعزيزاً للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين”.

وأوضح البيان أن من بين هذه الإجراءات والتدابير منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة وإغلاق المطاعم والمقاهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

وبحسب البيان قررت الحكومة حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً.

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