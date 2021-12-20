تجمع لبناني يدعو غوتيريش لاتخاذ موقف من الحصار الاقتصادي على بلدهم

بيروت-سانا

دعا تجمع العلماء المسلمين في لبنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من الإجراءات الاقتصادية الظالمة والحصار اللذين تفرضهما الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب اللبناني.

وقال التجمع في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم إن غوتيريش يزور لبنان في فترة حساسة جداً من تاريخه ووسط أوضاع صعبة دخل فيها البلد نتيجة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عليه والتي أدت إلى إدخال أكثرية الشعب اللبناني تحت خط الفقر معتبراً أن مهمة الأمم المتحدة وأمينها العام العمل على حماية الدول الضعيفة من ضغوط الدول الكبرى والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها.

ورأى البيان أن المؤسسات الدولية لا تحرك ساكناً في دعم الفقراء وتقف متفرجة على الحصار الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان وعلى الانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني لسيادة البلاد.

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