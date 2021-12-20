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وزير الدفاع لبنان: الجيش جاهز لمواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب

2021-12-20

بيروت-سانا

أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن الجيش اللبناني جاهز لأداء دوره دائماً ولا سيما في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب.

وقال سليم في حديث لمجلة الجيش اللبناني اليوم إن الجيش يجسد المثل الساطع لفعل الإيمان بالوطن فينتشر رجاله ليلاً ونهاراً على كامل ترابه يرابطون على الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي ويرصدون الإرهاب ويشتركون بحفظ الأمن في الداخل ويمدون يد العون لأبناء شعبهم في كل مكان لافتاً إلى أهمية المؤسسة العسكرية التي يضحي أفرادها حتى الاستشهاد في سبيل عزة الوطن واستقلاله.

وشدد سليم على ضرورة الحرص على استقلال البلاد والدفاع عن وحدتها مهما هبت رياح الفتنة واشتدت الأزمات وفق تعبيره.

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