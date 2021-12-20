سفارة بيلاروس في لندن تتعرض لهجوم وإصابة دبلوماسي بجروح بليغة

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم عن وقوع هجوم على سفارتها في بريطانيا وإصابة أحد دبلوماسييها بجروح بالغة ما استوجب استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في مينسك احتجاجاً على الحادث.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إن مجموعة من الأشخاص هاجموا مساء أمس سفارة بيلاروس في لندن وألحقوا أضرارا بواجهة مبنى هيئة أجنبية ثم تعرض الدبلوماسيون البيلاروس لاعتداء جسدي حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة وتطلب الأمر تقديم رعاية طبية عاجلة وتم تشخيص كسر في الأنف والأسنان وارتجاج خفيف في الدماغ.

ووفقاً للبيان تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني إلى وزارة خارجية بيلاروس وتقديم احتجاج شديد اللهجة والمطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحادث لتقديم الجناة إلى العدالة وإبلاغ الجانب البيلاروسي بشأن مسار الإجراءات ونتائجها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency