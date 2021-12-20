منافسات قوية تجمع 168 لاعباً ولاعبة في البطولة التنشيطية للكيك بوكسينغ للأشبال والناشئين

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية وبمشاركة 168 لاعباً مثلوا 22 نادياً ومركزاً تدريبياً اختتمت البطولة التنشيطية للكيك بوكسينغ التي أقامها اتحاد اللعبة لفئتي الأشبال والناشئين في صالة تشرين بدمشق.

وأسفرت نتائج البطولة ضمن فئة الناشئين عن فوز نادي قدسيا بالمركز الأول برصيد 4 ذهبيات تلاه نادي الجيش ب 3 ذهبيات وذهبية في المركز الأول مكرر ضمن وزن 47 كغ وحل نادي العرين في المركز الثالث بذهبية بينما حل نادي العرين أولا بفئة الأشبال بـ3 ذهبيات تلاه مركز فيوجن بذهبية وبرونزية وجاء مركز ليون ثالثاً بذهبية وبرونزية مكررة.

أما فئة الشبلات فاختتمت بفوز مركز فايتر جيم ب5 ذهبيات تاركاً الوصافة لشبيبة قطنا بـ3 فضيات ثم نادي قدسيا بفضية وبرونزية وكان المركز الأول بفئة الناشئات من نصيب شبيبة قطنا بذهبية وبرونزيتين وجاء نادي الجيش ثانياً بذهبية وبرونزية ومركز الحسن ثالثا بذهبية.

عضو اتحاد الكيك بوكسينغ ومشرف البطولة خالد الحجي اعتبر في تصريح لـ سانا أن المنافسات كانت قوية بالرغم من أنها شملت الفئات العمرية الصغيرة حيث ظهرت الرغبة واضحة لدى اللاعبين لإثبات جدارتهم على بساط المباريات وصولاً إلى الفوز ببطولة أوزانهم ليكونوا ضمن خيارات خبراء الكيك بوكسينغ في المرحلة القادمة والتي ستكون بمثابة انطلاق مسيرة جديدة في حياتهم الرياضية حسب وصفه.

وأضاف الحجي لمسنا فنيات جيدة لدى عدد من اللاعبين الموهوبين وهو ما يبشر بخير للأيام القادمة ولا سيما أن اللعبة تشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً على ممارستها متوقعاً أن تشكل هذه المواهب أبطالاً للعبة في المستقبل ما أن يتم إعدادها بالشكل الأمثل.

وعبر عدد من اللاعبين عن سعادتهم بالمشاركة بهذه البطولة لكونها منحتهم الفرصة لخوض أجواء المنافسات والاحتكاك مع بقية اللاعبين من مختلف المراكز والأندية التدريبية وبالتالي منحهم مزيداً من الخبرة مبدين استعدادهم لخوض المزيد من البطولات والمنافسة بقوة لإحراز الميداليات على المستوى المحلي والخارجي.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency