بيسكوف: نشر الغرب أسلحة قرب الحدود الروسية يتطلب رداً مناسباً

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التحذير من أن نشر الأسلحة قريباً من الحدود الروسية سيتطلق اتخاذ إجراءات مناسبة لافتاً إلى أن روسيا لم تتلق بعد رداً جوهرياً من الغرب بشأن الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم رداً على سؤال بشأن تقييم الكرملين لموقف حلف الناتو والولايات المتحدة الأولي تجاه المقترحات الروسية بشأن الضمانات: “من المبكر وضع أي تقييم نحن بالطبع قد سمعنا تصريحات لكن معظمها كان نقلاً عن مصادر بشأن الاستعداد لإجراء حوار.. إنه عامل إيجابي على الأرجح لكن ليس هناك رد جوهري بعد، لذلك فمن المبكر وضع تقييم”.

وأضاف بيسكوف إن نشر أنواع مختلفة من الأسلحة بالقرب من الحدود الروسية والتي من شأنها أن تمثل خطراً على أمننا يتطلب اتخاذ خطوات لموازنة الوضع وهناك عدة خيارات ممكنة مشيرا إلى أن بيلاروس تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال أي تهديد من حلف الناتو.

وكان رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أعلن اليوم أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدرك أن الحوار مع روسيا ضروري وإلا فإن موسكو ستضطر للرد العسكري.

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