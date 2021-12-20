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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
2021-12-19
الخليل: ضرورة زيادة التبادل التجاري بين سورية والعراق
2021-12-19
شلاباتا: استمرار وجود القوات الأمريكية داخل سورية إرهاب
2021-12-19
السفير اليمني: العلاقات مع سورية شاملة وعميقة ومصير البلدين النصر
2021-12-19
نيويورك تايمز: البنتاغون تستر على الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين في حروبه
2021-12-19
برلمانية مصرية: تواجد القوات الأمريكية في سورية انتهاك للشرعية الدولية
2021-12-19
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي
2021-12-19
محليات
راصد جوي يكشف لـ سانا تفاصيل المنخفض الجوي الثلجي
2021-12-20
إطلاق نقطة طبية لمعالجة جرحى الجيش وأسر الشهداء بالسويداء
2021-12-20
أمطار متفاوتة الغزارة في بعض المحافظات أعلاها 171 مم باللاذقية
2021-12-20
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وثلوج على المرتفعات الجبلية
2021-12-20
إخماد حريق نشب ضمن منزل في منطقة التجارة
2021-12-19
التجارة الداخلية تحدد أسعار مبيع الفروج بدمشق وريفها
2021-12-19
الأرصاد الجوية تحذر من اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج
2021-12-19
رياضة
ذهبية وبرونزية لسورية في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز
2021-12-20
أتلتيك بيلباو يفوز على ريال بيتيس في الدوري الاسباني
2021-12-20
ريال مدريد يتعادل مع قادش
2021-12-19
كولن يتغلب على شتوتغارت في الدوري الألماني
2021-12-19
مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية في الدوري الإنكليزي
2021-12-19
ليفربول يتعادل مع توتنهام هوتسبير
2021-12-19
الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مبادلة للتنس
2021-12-19
اقتصاد
شموع باسمة تضيء درب مشروع صغير في السويداء
2021-12-20
استقرار أسعار الذهب
2021-12-20
تراجع أسعار النفط
2021-12-20
انطلاق فعاليات معرض البناء التخصصي الثاني في حمص
2021-12-19
مناقشة سبل استمرار عمل منشآت صناعة الأدوات الكهربائية المنزلية بدمشق وريفها
2021-12-19
مؤسسة الأعلاف: وضع معمل تل بلاط في حلب بالخدمة
2021-12-19
معرض لمنتجات مشروعات صغيرة دخلت سوق العمل بالسويداء
2021-12-19
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أمطار الحسكة اليوم
2021-12-20
تصوير: سهيل مرعي
أمطار الحسكة
2021-12-20
seba
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