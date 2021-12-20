مطالب عمالية بتثبيت المؤقتين وإلغاء الضرائب على الرواتب

دمشق-سانا

تثبيت العمال المؤقتين وإلغاء الضرائب على الرواتب والأجور وتعديل آلية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه كانت أبرز المطالبات في الدورة الخامسة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال التي انطلقت اليوم بحضور الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال في كلمة له إن الاتحاد شارك في إقرار إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين ورفع قيمة خدماتها ويعمل لإنجاز بوليصة التأمين الصحي للمتقاعدين من العمال قريباً.

ولفت القادري إلى أهمية توسيع المظلة النقابية باتجاه القطاع الخاص حيث شكلت مؤخراً 13 لجنة نقابية تضم 1700 عامل وعاملة في كل المحافظات.

حضر افتتاح الدورة عضوا القيادة المركزية لحزب البعث محمد شعبان عزوز وعمار السباعي وتستمر فعالياتها حتى الغد حيث يتضمن جدول الأعمال لقاء رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

سفيرة اسماعيل

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