انطلاق المناورات الـ 17 المشتركة للحرس الثوري الإيراني

طهران-سانا

انطلقت صباح اليوم مناورات (النبي الأعظم) الـ 17 المشتركة للحرس الثوري الإيراني في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان جنوب وجنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة ارنا عن مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد عباس نيلفروشان قوله “إن هذه المناورات تأتي في سياق جهود رفع مستوى الجهوزية القتالية للحرس الثوري على أساس محاكاة واحدة من أحدث الخطط الهجومية في الحروب التركيبية وتشابك الحروب الخشنة وشبه الخشنة والناعمة”.

وأوضح نيلفروشان أن قوات الحرس البرية والبحرية والجوفضائية وبمشاركة المنظمة السيبرانية الإلكترونية تقوم في منطقة سواحل محافظتي هرمزكان وبوشهر جنوب وجزء من محافظة خوزستان جنوب غرب بتنفيذ عمليات هجوم وتوغل على المستوى الاستراتيجي لتدمير مصادر هجمات العدو المفترض.

وأضاف إن قوات التعبئة توفر الكوادر البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري مضيفاً إنه سيتم في هذه المناورات استخدام قسم من المنظومات والأسلحة التي تسلمتها هذه القوات حديثاً بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.

وأكد أن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمننا القومي ولجيراننا السلام والصداقة والأمن مضيفاً إن منطق إيران الدفاعي أساساً يقوم على توفير الأمن والاقتدار والردع الفاعل والذكي في منطقة الخليج.

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