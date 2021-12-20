ذهبية وبرونزية لسورية في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز

القاهرة-سانا

أحرز منتخب سورية للجمباز ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة كأس الفراعنة الدولية المقامة حالياً في مصر بمشاركة 225 لاعباً يمثلون إثني عشر منتخباً من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وجاءت الميداليتان الذهبية والبرونزية على التوالي عن طريق اللاعبين عبد الله طراب ومحمد خليل على جهاز منصة القفز.

يشار إلى أن المنتخبات المشاركة هي (جورجيا – بولندا – قبرص – الهند – اليونان – لاتفيا – ماليزيا – تركيا – مصر – السعودية – قطر – وسورية) إضافة إلى عشرة أندية مصرية.

وتتألف بعثة منتخبنا من محمد حبوباتي رئيساً للبعثة وماهر هواري مدرباً ومن اللاعبين عبد الله طراب ومحمد خليل.

محمد الخاطر

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