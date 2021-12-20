العراق..القضاء على اثنين من إرهابيي (داعش) في ديالى

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال استهداف أوكارهم في محافظة ديالى شرق البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم بأنه بناء على معلومات استخباراتية نفذ طيران القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات اف16 ضربة جوية في ناحية السعدية من قاطع قيادة عمليات ديالى أسفرت عن مقتل اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول “داعش” في عدد من مناطق البلاد.

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