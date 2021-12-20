المرشح اليساري غابرييل بوريك يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

سانتياغو-سانا

فاز مرشح الائتلاف اليساري غابرييل بوريك بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي بعد فرز 50 بالمئة من الأصوات.

ووفقاً لوكالة فرانس برس قالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان اليوم إن مرشح الائتلاف اليساري غابرييل بوريك حصل على 54.72 بالمئة بينما حصل المرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست على 45.28 بالمئة.

هذا وتوجه الناخبون في تشيلي أمس الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب كاست على تويتر “تحدثت للتو إلى غابرييل بوريك وهنأته على انتصاره العظيم إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء.. تشيلي تأتي دائما في المقام الأول”.

وكان الناخبون في تشيلي صوتو في الـ 21 من تشرين الثاني الماضي على نطاق واسع لأكثر انتخابات رئاسية إثارة والتي يتنافس فيها عضو يميني سابق في الكونغرس مع مرشح يساري .

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