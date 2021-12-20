مسؤول إيراني يكشف سبب إطلاقات الدفاع الجوي في محطة بوشهر

طهران-سانا

أكد مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية محمد تقي إيراني أن إطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية كانت في إطار مناورة للقوات الجوية الإيرانية.

ووفقاً لوكالة فارس قال إيراني في تصريح للصحفيين اليوم “في سياق الجهوزية اللازمة لرفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة جرت فجر اليوم مناورة في سماء محطة بوشهر”.

وأشار إلى أن هذه المناورة جرت في جنوب محافظة بوشهر بتنسيق كامل من قبل القوات المسلحة وتم الإعلان عنها مسبقاً.

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