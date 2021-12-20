أتلتيك بيلباو يفوز على ريال بيتيس في الدوري الاسباني

مدريد-سانا

فاز فريق أتلتيك بيلباو على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف أتلتيك بيلباو كل من اللاعبين إينياكي وليامز هدفين وأوسكار دي ماركوس في الدقائق 2 و72 و89 بينما سجل لريال بيتيس كل من خوانمي ونبيل فقير في الدقيقتين 6 و 52 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثالث.

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