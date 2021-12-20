قوى العدوان السعودي تواصل خرقها وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوى العدوان ارتكبت 79 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق مكثف للطائرات الحربية والتجسسية إضافة إلى رصد 26 خرقا بقصف مدفعي و25 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي استهدف اليوم بـ 33 غارة مديرية الوادي بمحافظة مأرب وبثلاث غارات أخرى جبل المجاعشة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في حين استهدف بست غارات ورشة صيانة لأحد اليمنيين وسط الأحياء السكنية بالقرب من المستشفى السعودي الألماني بمديرية بني الحارث.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.