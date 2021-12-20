بيننا يحيون.. أمسية إلى روح ميادة بسيليس جالت 3 محافظات واختتمت حفلاتها في حمص

حمص-سانا

على مسرح قصر الثقافة بحمص أرسل كورالا حنين وحلم تحية إلى روح الفنانة الراحلة ميادة بسيليس عبر أمسية كورالية بعنوان ” بيننا يحيون ” وقيادة موسيقية للمايسترو ماهر رومية.

وتنوع برنامج الأمسية بين باقة منوعة من أغاني الراحلة التي تفردت بها مسيرتها الفنية وأعطتها طابعا مميزا إلى جانب الترانيم الدينية والأغاني الميلادية والوطنية بمرافقة الموسيقيين ذو الفقار سلوم على البيانو وغانم عبد الحميد على العود ومحمد شحادة على البيركاشن.

بداية الأمسية كانت بأداء أغنيتي صمتا وكلمة لكورال حنين تلاها توليفة منوعة من أغاني الميلاد ” كل عام ونحنا حباب و الليلة ميلاد ” أداها كورال حلم.

وجمعت ترنيمة “اراك الهي ” أصوات الكورالين ليتابعوا تقديم أغاني الفنانة ميادة ” كذبك حلو و” خليني هيك و” يا طيوب و ” ياقاتلي ” وحدي بلا رفيق ” إضافة لعدد من أغاني شارات المسلسلات لتختتم الأمسية بأغنية ” يا غالي “.

أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص أعتبر في تصريح لمراسلة سانا أن الفنانة الراحلة ميادة بسيليس اختصت بخط غنائي ملتزم بأخلاق الإنسان السوري وقدمت خلال مسيرتها فنا راقيا نحن حاليا بأمس الحاجة إليه وهذا ما جعلها تحتل مكانة مرموقة في قلوب الفنانين والجمهور.

الدكتورة نهى بشور مؤسسة ومديرة الكورال أوضحت أن الأمسية قدمت على مسارح حلب واللاذقية وطرطوس وتختتم اليوم في حمص وهي جزء من مشروع بدأ العمل عليه قبل رحيل الفنانة ميادة يضيء على مسيرتها الفنية برفقة زوجها الموسيقار كويفاتي على مدى 35 عاما تركت عبرها بصمة فنية ملتزمة ومتميزة بعيداً عن أي محاكاة لمدارس أو أغان عربية محددة.

وتخلل الأمسية عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الفنانة ميادة الفنية وأبرز محطات حياتها ومقتطفات من مقابلاتها خلال حفلاتها و شهادات لعدد من جمهورها.

يذكر أن كورال حنين وحلم تأسس عام 2010 ويبلغ عدد أعضائه 110 أشخاص وقدم ما يزيد على 30 حفلا ولديه ما يقارب 220 أغنية موزعة في أرشيفه.

رشا المحرز