انطلاق فعاليات معرض البناء التخصصي الثاني في حمص

حمص-سانا

بمشاركة 34 شركة وجهة عارضة من مختلف المحافظات انطلقت في مدينة المعارض بحمص مساء اليوم فعاليات معرض البناء التخصصي الثاني والذي يستمر لستة أيام.

وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أهمية المعرض ودوره في التعريف على الشركات المتخصصة بالبناء والتشييد ومنتجاتها فضلاً عن دوره في توفير فرص عمل تسويقية عديدة للشركات المساهمة فيه وشركات تنظيم المعارض.

وبين فراس الموصلي من مؤسسة الموصل للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض أن المعرض يضم أجنحة متخصصة بمستلزمات وتقنيات البناء والعزل والدهان والإكساء والتكييف والتبريد والتهوية وأنظمة الطاقة البديلة وأشغال المياه والكهرباء.

وعبر عدد من المشاركين عن أهمية مشاركتهم في هذا المعرض كونه يتيح فرصة لعرض آخر المنتجات والأفكار والتقنيات الحديثة في مجال البناء وخاصة أن سورية تحتاج إلى الكثير من المشاريع المتعلقة بالبناء وإعادة الإعمار في المرحلة القادمة حيث لفت عبد الرحمن مقلد وخلدون النكدلي إلى أهمية مثل هذه المعارض في دخول أسواق جديدة والتعريف بأحدث المنتجات المتعلقة بالبناء.

ومن جهته أوضح أسعد شهلا أمين سر فرع نقابة المهندسين بحمص حرص النقابة على المشاركة في كل ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار انطلاقا من مسؤوليتها في هذا المجال.

هنادي ديوب