SCS-NET

ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا بنسبة 52 بالمئة

2021-12-19

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 82886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع نسبة الإصابات إلى 52 بالمئة خلال أسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووفق بيانات وزارة الصحة البريطانية ارتفعت أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و387 إصابة بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 147218 حالة وفاة بعد تسجيل 45حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية: إنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة مؤكدة بمتحور أوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بأوميكرون إلى 37101  إصابة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا في بريطانيا

لندن-سانا سجلت بريطانيا 93045 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يشكل رقماً …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved