ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا بنسبة 52 بالمئة

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 82886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع نسبة الإصابات إلى 52 بالمئة خلال أسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووفق بيانات وزارة الصحة البريطانية ارتفعت أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و387 إصابة بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 147218 حالة وفاة بعد تسجيل 45حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية: إنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة مؤكدة بمتحور أوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بأوميكرون إلى 37101 إصابة.

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