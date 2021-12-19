افتتاح مركز طبي لتقديم الخدمات الصحية مجاناً بالبوكمال

دير الزور-سانا

افتتحت مديرية صحة دير الزور بالتعاون مع جمعية الشام للصحة مركزاً طبياً في مدينة البوكمال لتقديم الخدمات الصحية مجاناً للأهالي.

وذكر مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي لمراسل سانا أن افتتاح المركز يأتي في إطار التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي وتأمين الخدمات الصحية مجاناً للأهالي العائدين إلى مدنهم وقراهم مبيناً أن المديرية أمنت المقر إضافة إلى إشرافها الدائم على عمل المركز الذي يعد مكملاً لعمل المراكز الصحية في البوكمال وريفها.

بدوره بين منسق جمعية الشام للصحة محمد الخلف أن المركز الذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي بالتعاون مع مديرية الصحة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان يضم قسماً للإسعاف الأولي وعيادات داخلية ونسائية وأطفال تقدم المعاينات والأدوية مجاناً إضافة إلى الدعم النفسي وبرنامج تغذية يستهدف الأطفال المصابين بسوء التغذية والحوامل والمرضعات.

ولفت إلى أن المركز يقدم خدماته من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً ويستقبل يومياً أكثر من 200 مراجع ويتم العمل لتوسيع عمله بالتنسيق مع مديرية الصحة واستثمار كامل المنشأة من خلال إدخال خدمات العمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية.

وأشار الدكتور محمود البلاط اختصاصي نسائية إلى أن العيادة النسائية بالمركز تقدم خدمات الرعاية الصحية للفتيات والنساء من عمر 15 ولغاية 47 عاماً إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية للحوامل من تصوير ايكو ومعاينات وأدوية ومشورة طبية.

وأوضح الدكتور عبد الله عبد الرزاق اختصاصي داخلية أن عيادتي الأطفال والداخلية تقدمان المعاينات وتخطيط القلب والأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو.

ونوه عدد من المراجعين بأهمية الخدمات الطبية المجانية التي يقدمها المركز.

ابراهيم ضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency