ارتفاع ضحايا انفجار كراتشي الباكستانية إلى 17 قتيلاً و16 جريحاً

اسلام أباد- سانا

أعلنت مصادر أمنية وصحية باكستانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار غاز في نظام للصرف الصحي في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان إلى 17 قتيلاً و16 جريحاً.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤول الشرطة سرافراز نواز شيخ قوله إن انفجار الغاز الذي وقع في حي شرشاه بمدينة كراتشي أسفر حتى الآن عن مقتل 17 شخصاً بعد أن توفي بعض الذين عانوا إصابات بالغة متأثرين بجروحهم.

وأوضح أن سبب الانفجار يعود إلى خطأ بشري خلال عمليات البناء فوق الصرف الصحي مشيراً إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن تدمير مبنى بنك (اتش بي ال) الذي تم أنشاءه على شبكة الصرف الصحي.

وألحق الانفجار أيضاً أضراراً بعدة سيارات كانت متوقفة أمام البنك الذي غرق بمياه الصرف الصحي وألقى بالحطام على محطة وقود على الجانب الآخر من المبنى.

من جهته أكد وزير الصحة لمقاطعة السند الجنوبية وعاصمتها كراتشي ازرا بيتشوهو أن جميع المصابين في حالة حرجة.

وقال سهيل جوخيو المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار على ما يبدو وقع عندما تسبب شيء ما باشتعال الغاز المتراكم داخل الصرف الصحي تحت مبنى البنك.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ثمانية آخرين بجروح.