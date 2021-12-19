معرض لمشاريع البرمجة في ثانوية الباسل للمتفوقين بحلب

حلب-سانا

افتتحت مديرية تربية حلب اليوم معرض المعلوماتية لمشاريع البرمجة بمشاركة 15 طالباً وطالبة وذلك في ثانوية الباسل المختلطة للمتفوقين ويضم مشاريع برمجية لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفذها طلاب الصف الأول الثانوي.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أوضح إبراهيم ماسو مدير تربية حلب أهمية استخدام الطلاب لغة الأرقام والبرمجة واستثمارهم العلمي لمادة المعلوماتية بطرق مبتكرة وتوظيف الجغرافيا والرياضيات والعلوم في تصميم البرامج وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم العملية والعلمية.

وبين خالد سمارة مدرس مادة المعلوماتية أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على منهاج مادة المعلوماتية وتشجيع الطلاب على تنفيذ مشاريع برمجية كالبرامج المكتبية والألعاب وغيرها بينما لفت عادل شريح مدرس معلوماتية أيضاً إلى أن المعرض أسهم بتعزيز مهارات الطلاب من خلال تحويل المنهاج لبرامج عملية بمختلف الاختصاصات بما يواكب المناهج المطورة.

وعبرت الطالبة لين سمارة عن سعادتها بالمشاركة في المعرض الذي ساعد بتعزيز معلوماتها وقدراتها على استخدام برنامج فيجوال ستوديو بلغة تصميم الواجهات البرمجية بينما لفت الطالب أوسمان حسو إلى أنه عمل على تصميم برنامج إيداع وإدخال بيان التقرير الشهري والكشف السنوي للحسابات.

بريوان محمد