مصرع 108 أشخاص على الأقل بإعصار في الفلبين

مانيلا-سانا

لقي 108 أشخاص مصرعهم جراء الإعصار “راي” أشد إعصار يضرب الفلبين هذه السنة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم جزيرة بوهول السياحية قوله في بيان اليوم إن عدد القتلى جراء الإعصار بلغ 108 أشخاص منهم 72 شخصاً في مقاطعته و10 في جزيرة ديناجات.

وضرب الإعصار مصحوباً برياح بلغت سرعتها 195 كم-ساعة وسط وجنوب الفلبين يومي الخميس والجمعة وأدى إلى اقتلاع أسقف المنازل وتدمير أبراج اتصالات وإسقاط أعمدة كهرباء واقتلاع أشجار قبل أن يتوجه نحو بحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور جوية نشرها الجيش دماراً كبيراً في المناطق التي اجتازها واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم.

من جهته أشار مسؤول الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين ألبرتو بوكانيغرا إلى أن الطريق سيكون طويلاً وصعباً أمام السكان لإعادة البناء وتولي زمام أمورهم.

وتعتبر الفلبين من أكثر الدول المعرضة لتداعيات الاحتباس الحراري ويضربها كل عام نحو 20 إعصاراً تتسبب في غالب الأحيان بأضرار في المنازل والمحاصيل والبنى التحتية في مناطق هي بالأساس فقيرة.

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