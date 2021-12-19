أمطار اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية مصرية: تواجد القوات الأمريكية في سورية انتهاك للشرعية الدولية
2021-12-19
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي
2021-12-19
لبنانيون يؤكدون أهمية العلاقات الأخوية مع سورية
2021-12-18
وفد من الجناح البولندي يزور الجناح السوري في (إكسبو 2020 دبي)
2021-12-18
أنطونوف: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي
2021-12-18
انعقاد الاجتماع السنوي الـ 77 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدمشق
2021-12-18
(الاشتراكيين السلوفاكي) يندد بالتدخلات الأمريكية والتركية بسورية
2021-12-18
محليات
معالجة اختناقات تصريف المياه في اللاذقية جراء العاصفة المطرية
2021-12-19
هطولات مطرية في معظم المحافظات أغزرها 96 مم في طرطوس
2021-12-19
إغلاق الموانئ البحرية اعتباراً من ظهر اليوم جراء الأحوال الجوية
2021-12-19
فرصة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى
2021-12-19
القبض على شخص يحتال على مصابي الحرب وذوي الشهداء
2021-12-18
قاعة افتراضية لتعليم اللغة الروسية في مدرسة أبناء الشهداء بدمشق
2021-12-18
(أفراح الميلاد) في باب توما… البطريرك أفرام الثاني: الفعالية رسالة محبة وسلام
2021-12-18
رياضة
ليفربول: لن يتم التعاقد مع أي لاعب لم يتلق لقاح كورونا
2021-12-19
برشلونة يفوز على التشي بالدوري الإسباني
2021-12-18
المنتخب الجزائري يُتوّج بلقب كأس العرب
2021-12-18
فوز العربي على النواعير بسداسية في دوري الشباب
2021-12-18
تأهل أشبال العربي وناشئي صلخد لنهائي دوري السويداء بكرة القدم
2021-12-18
بايرن ميونخ يتغلب على فولفسبورغ في الدوري الألماني
2021-12-17
منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتباراً من 2024
2021-12-17
اقتصاد
زراعة السويداء تبدأ بيع غراس الفستق الحلبي بأسعار مخفضة
2021-12-19
زراعة أكثر من 20 ألف هكتار بمحصول الشعير في درعا
2021-12-19
معرض (منتجين) بنسخته الحلبية ملتقى للأيدي الماهرة
2021-12-18
لدعم صناعة الألبسة.. إلغاء الضميمة عن خيوط الإكريليك المستوردة
2021-12-18
الصين على أبواب إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة العالم اقتصادياً وتكنولوجياً
2021-12-18
حلب.. تعافٍ تدريجي متسارع للقطاع الزراعي بعد انتصارها على الإرهاب-فيديو
2021-12-18
الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2021-12-18
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دخول رتل محمل بمعدات لوجستية إلى الحسكة لدعم قوات الاحتلال الأمريكي
المهندس عرنوس يضع مشروع إعادة تأهيل 3 محركات رئيسية ومحرك مساعد بالخدمة في منشأة الأسد للري بمسكنة
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مقتل 3 من ميليشيا (قسد) بهجوم استهدف سيارتهم شرق دير الزور
إعادة محطة كهرباء تل تمر للخدمة بعد إصلاح أضرار سببتها قذائف الاحتلال التركي
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حاجز للجيش يعترض رتل آليات للاحتلال الأمريكي غرب الحسكة
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إعادة فتح مركز الميادين استكمالاً لإجراءات التسوية بدير الزور
أمطار اللاذقية اليوم
2021-12-19
تصوير: مجد سليمان
أمطار-اللاذقية
2021-12-19
seba
سابق
الاحتلال الإسرائيلي يهدد بهدم 88 منزلاً في قرية الولجة وتشريد أهلها
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