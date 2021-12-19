انضمام مدمرة وأربع غواصات إلى القوات البحرية الإيرانية

طهران-سانا

انضمت مدمرة (ألوند) وأربع غواصات إلى أسطول القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مراسم انضمام المدمرة والغواصات جرت اليوم بحضور القائد العام للجيش الإيراني الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني.

وقال رئيس العمليات البحرية للجيش الإيراني سيامك بوركزازي في تصريح خلال المراسم أنه تم تحديث مدمرة ألوند على أيدي خبراء في الجيش الإيراني.

يذكر أن القوات الإيرانية بمختلف صنوفها أعلنت خلال السنوات الأخيرة عن إسدال الستار عن عدة أنواع من الأسلحة منها طائرات وصواريخ ودبابات تم تطويرها بخبرات محلية وذلك لتعزيز قدراتها الدفاعية.

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