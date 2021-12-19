معالجة اختناقات تصريف المياه في اللاذقية جراء العاصفة المطرية

اللاذقية-سانا

قامت ورشات مجلس مدينة اللاذقية وشركة الصرف الصحي بمعالجة التجمعات والاختناقات في تصريف المياه بعدد من الشوارع العامة جراء العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة اللاذقية ليلة أمس.

وذكر رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي في تصريح لمراسل سانا أن الورشات عملت على معالجة اختناقات على مدخل مدينة اللاذقية بجانب الكراج الشرقي وعلى طريق حلب القديم إضافة إلى مواقع ضمن المدينة لافتاً إلى أن كل الطرقات سالكة بما فيها الأنفاق ضمن المدينة.

من جهته لفت مدير شركة الصرف الصحي المهندس سهيل شاهين إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية على طريق حلب القديم حيث تعمل الورشات على معالجة الاختناقات على الطريق.

وتستمر ورشات مجالس المدن والبلديات وشركة الصرف بعملها لمتابعة الحالة الجوية وما تسببه من اختناقات مع وضع المحافظة آليات كل الجهات الخدمية تحت تصرفها لدرء حدوث فيضانات مع معالجة أي حالة يتم الإبلاغ عنها.

وفي السياق نفسه أنقذ عناصر فوج إطفاء اللاذقية سيدة علقت سيارتها في المياه بحي الرمل الجنوبي وفق قائد فوج الإطفاء الرائد مهند جعفر.

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