المهندس عرنوس يضع مشروع إعادة تأهيل 3 محركات رئيسية ومحرك مساعد بالخدمة في منشأة الأسد للري بمسكنة

حلب-سانا

وضع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع إعادة تأهيل 3 محركات رئيسية ومحرك مساعد بالخدمة في منشأة الأسد للري بمسكنة بريف حلب الشرقي.

وبين المهندس عرنوس في تصريح للصحفيين أنه تم وضع 3 محركات بالخدمة في محطة الضخ المشتركة بالمنشاة وتبلغ استطاعة كل محرك 7 ونصف متر مكعب بالثانية مع محرك إضافي استطاعته واحد ونصف متر مكعب بالثانية لضخ المياه وري مساحة 18 ألف هكتار دخلت بالخدمة والإنتاج الزراعي منوهاً بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحطة وإصلاح المحركات فيها بخبرات محلية من العمال والفنيين وهو إنجاز سيلمس نتائجه الفلاحون في المنطقة.

وأشار الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل محطة الضخ بخبرات وطنية بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليارات و500 مليون ليرة بهدف إرواء 18 ألف هكتار في مشروع منشأة الأسد وذلك ضمن الخطة الموضوعة لإعادة تأهيل كل مشاريع الري ووضعها بالخدمة لدعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى إعادة تأهيل الأقنية وصيانتها بالتعاون مع شركات القطاع العام بقيمة تقدر بمليار ونصف المليار وذلك تحضيراً لزراعة الأراضي بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والقطن.

كما افتتح رئيس مجلس الوزراء السوق الشعبي المخصص للخضار والفواكه والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات والألبان والأجبان والألبسة في مدينة دير حافر بالريف الشرقي لحلب بإشراف الأمانة السورية للتنمية والذي يهدف لتأمين فرص عمل للشرائح الأكثر احتياجاً من جرحى الجيش والمصابين وفاقدي المعيل وتبلغ مساحته بحدود 2500 متر مربع وبكلفة تقديرية بحدود مليار ليرة سورية وبمدة تنفيذ 7 أشهر.

كما وضع المهندس عرنوس معمل أعلاف تل بلاط بالخدمة بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت جراء الإرهاب بكلفة نحو مليار و442 مليوناً.

وبين عبدالكريم شباط مدير عام مؤسسة الاعلاف أن أعمال إعادة التأهيل نفذت عبر المؤسسة العامة للإسكان العسكري فرع 300 بطاقة انتاجية تبلغ 30 طناً بالساعة وطاقة إنتاجية سنوية بحدود 100 ألف طن لافتاً إلى أن إنتاج المعمل سيغطي حلب والريف المحرر من محافظات الرقة ودير الزور وحماة إضافة إلى تدمر.