تنظيم 23 ضبطاً تموينياً في درعا الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الماضي 23 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت فعاليات مختلفة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وبحق صاحب محطة محروقات مساكن جلين بمخالفة التصرف بكمية من المواد المدعومة وصاحب مخبز في مدينة داعل بسبب إنتاج خبز سيىء الصنع.

وأشار العوض إلى أن الدوريات مستمرة على الأسواق لضبط أي مخالفة داعياً المواطنين لتقديم شكواهم على الرقم 119 للتعامل الفوري معها.

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