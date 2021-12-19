29 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

لندن-برلين-سانا

سجلت ألمانيا 29348 إصابة و180 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فقد ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و739536 إصابة والوفيات إلى 108233 حالة.

ودعا وزراء الصحة بالولايات الألمانية حكومة البلاد إلى فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا التي انتشرت فيها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وتسببت في تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت وكالة رويترز أن الوزراء طالبوا خلال اجتماع في برلين بتصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بمن في ذلك من تلقوا التطعيم.

وقال الوزراء في بيان إن “انتشار أوميكرون في المملكة المتحدة واضح جداً.. علينا أن نحول دون الانتشار لأطول فترة ممكنة ونبطئه قدر الإمكان”.

وسجلت بريطانيا عدداً قياسياً من الإصابات اليومية بكوفيد19 خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة الماضي.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن البلاد ستفرض حجراً صحياً على المسافرين من بريطانيا اعتباراً من منتصف مساء غد وستطلب اختبار كوفيد19 سلبياً لدخول البلاد.

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