مصر ترفض تصريحات ألمانية بشأن القضاء فيها

القاهرة-سانا

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

واعتبرت الخارجية المصرية أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات “غير مقبولة” تشكل “تدخلاً سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري والمسار القضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

كما أعربت عن استغرابها أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون وتدعو في الوقت ذاته للتدخل والتأثير في أحكام القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

وأكدت وزارة الخارجية مجددا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية مشيرة إلى أنه من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.