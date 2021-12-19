استقالة وزير بريطاني رفضاً لسياسات جونسون

لندن-سانا

قدم وزير مجلس الوزراء البريطاني وكبير مفاوضي المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي اللورد ديفيد فروست استقالته من منصبه تعبيراً عن خيبة أمله من سياسات حكومة بوريس جونسون كما أفادت صحيفة ميل أون صنداي البريطانية اليوم .

ولفتت الصحيفة إلى أن استقالة الوزير فروستت ناجمة عن خيبة أمله المتزايدة من اتجاهات سياسة حزب المحافظين.

وكشفت الصحيفة أن فروست الذي تفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كوزير لبريكسيت قدم قبل أسبوع استقالته لرئيس الوزراء البريطاني الذي اقنعه بالبقاء في منصبه حتى كانون الثاني القادم .