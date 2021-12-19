لدعم صناعة الألبسة.. إلغاء الضميمة عن خيوط الإكريليك المستوردة

دمشق- سانا

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الإكريليك كونها مادة أولية مهمة وأساسية في صناعة الألبسة.

ونصت التوصية على أن يتم تقييم أثر القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره.

وبهذه الموافقة تم إلغاء توصية اللجنة الاقتصادية السابقة لعام 2019 والتي تنص على فرض ضميمة بمقدار 8 بالمئة من قيمة كل كغ مستورد من خيوط الإكريليك بغض النظر عن مصدر ومنشأ البضاعة.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس صناعة الألبسة في الغرفة محمد زيزان في تصريح لمندوب سانا أن التوصية جاءت في الوقت المناسب لدعم قطاع الصناعات النسيجية الذي يعاني من قلة توافر المواد الأولية بهدف توفير هذه المادة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة الألبسة في الأسواق المحلية والخارجية وتخفيف الأعباء والتكاليف المتزايدة على عمليات الإنتاج في ظل الارتفاع العالمي بأسعار المواد الأولية وارتفاع أجور الشحن.

من جهته أكد عضو لجنة القطاع النسيجي في غرفة صناعة حلب محمد الصباغ في تصريح مماثل أهمية هذه التوصية لجهة توافر المادة الأولية بأسعار مخفضة ما يمكن معامل التريكو وغيرها العاملة في هذا المجال من تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض أسعار الألبسة في السوق المحلية.

أحمد سليمان

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