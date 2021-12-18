القبض على 25 إرهابياً من (داعش) في المغرب

الرباط-سانا

أعلنت أجهزة الأمن المغربية القبض على 25 ارهابياً من تنظيم “داعش” في عدة مدن كانوا يخططون لعمليات إرهابية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي مطلع قوله اليوم إن القبض على الإرهابيين تم في 8 الشهر الجاري تحت إشراف النيابة العامة في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية.

من جهتها كشفت وسائل إعلام مغربية أن التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم أظهرت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المغرب لافتة إلى أنه تم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة إضافة إلى وثائق خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي ورسوم تدلل عليه.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أمس إحباط هجوم إرهابي داخل البلاد وتوقيف المشتبه بالتخطيط له.