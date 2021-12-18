دمشق- سانا

ألقى عناصر شرطة ناحية ببيلا القبض على شخص يحتال على مصابي الحرب وذوي الشهداء بحجة تأمين خدمات لهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن أحد المواطنين ادعى إلى شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق بإقدام شخص بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية بحجة تأمين رخصة كشك ولوحة سيارة لشقيقه المصاب بعد إيهامه أنه ضابط في الجيش.

وذكرت الوزارة أنه ومن خلال البحث والتحري تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى “عزيز.خ” وهو مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على النصب والاحتيال على المواطن المذكور وعلى أشخاص آخرين منتحلاً صفة ضابط في الجيش مدعياً أن لديه نفوذاً وقادر على تأمين رخص الأكشاك ولوحات السيارات للمصابين وذوي الشهداء.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتدقيق بوضعه تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقه بجرم الاحتيال والسرقة وانتحال صفة أمنية وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.