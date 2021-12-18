وقفة في جنين دعما للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين في الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى ولافتات منددين بالاحتلال تطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وحشية ولاسيما المرضى منهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.