معرض (منتجين) بنسخته الحلبية ملتقى للأيدي الماهرة

حلب-سانا

يشكل معرض “منتجين” بنسخته الثانية ملتقى للأيدي الحلبية الماهرة التي أبدعت في إنتاج مختلف الصناعات المتعلقة بالألبسة الجاهزة والفلكلورية الشعبية التقليدية وأنواع الأطعمة التي اشتهر بها أهالي حلب وأنواع الحلويات وأصناف الصابون الحلبي المشبع برائحة الغار لتحافظ على تراث المدينة وتقدمه للأجيال الشابة برونق جديد وشكل حديث يتلاءم مع متطلبات العصر عبر مشاريع صغيرة ترجمت نجاحات أصحابها ووضعتهم على أعتاب رواد الأعمال.

وقال رافي سلاحيان: إنه يعمل في مجال الطباعة على الألبسة والأقمشة والمخدات وأنواع السيراميك والأكواب والكاسات وإكسسوارات الهواتف الخليوية وكانت بدايته في العمل في المنزل واستفاد من المنحة المالية الإنتاجية لتطوير مشروعه الصغير فبدا بشراء الآلات وإدخال أصناف جديدة من الإنتاج تتعلق بالمطابخ وربات المنازل وبالتالي استطاع خلال أقل من عام ونصف كسب ثقة الزبائن والمتسوقين وتحقيق النجاح في مشروعه والمنافسة في السوق.

وتحدث راشد إسبر عن مجال عمله بصناعة قطع تبديل وغيار الغسالات الأتوماتيكية التي برع بإنتاجها بعدما استطاع الحصول على المنحة المالية الإنتاجية والتي غيرت مسار حياته حيث كان يعمل بصيانة الأدوات الكهربائية في المنازل واليوم تمكن من إقامة المشروع الخاص به وافتتاح معمل لتصنيع قطع تبديل الغسالات بمواصفات عالمية وقام بتطوير عمله وزيادة رأس المال والخوض بالمجال التجاري لافتاً إلى أن المعرض شكل فرصة سانحة للتعريف بمنتجاته وخاصة للزائرين من باقي المحافظات بهدف الوصول للأسواق المحلية والعالمية.

وقالت إني ميناسيان: إنها تشارك بالمعرض بالمنتوجات اليدوية الصوفية والايتامين والتطريز على الحقائب وإسقاط منتجات التقاليد الشعبية القديمة والفلكلورية على المنتجات الحديثة والعصرية ودمجها معها للحفاظ على التراث الشعبي القديم وإظهاره للأجيال الشابة منوهة بأن المنحة الإنتاجية قدمت لها الكثير من المساعدة من خلال شراء المواد الأولية الضرورية من أقمشة وخيوط ومستلزمات العمل وأكدت أن الأسعار التي تباع بها منتجاتها منافسة للسوق ونوعية كونها تعتمد بالدرجة الأولى على الصناعة اليدوية المحببة لدى الكثيرين وهي قطع نادرة.

وبين المنتج محمود جميل وهو يعمل في مجال خياطة الألبسة الجاهزة أنه حصل على المنحة الإنتاجية بعدما خسر ورشته القديمة جراء الإرهاب وواصل عمله في المنزل ثم أعاد افتتاح ورشته من جديد وزودها بآلات وماكينات الخياطة وبدا بخياطة وإنتاج الألبسة الرجالية والنسائية الجاهزة وبأسعار الجملة.

وقال المهندس طلال خضير نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الوطنية للتمويل الأصغر: إن المصرف يعمل على تقديم قروض للمشاركين والمنتجين في المعرض بفوائد مخفضة لتوسيع مشاريعهم وإعفائهم من رسوم الخدمات الإدارية انطلاقاً من دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم المساعدة للمنتجين الشباب وهناك مجموعة قروض تنموية يمنحها المصرف للمرآة المعيلة والسكن وكل ما يتعلق بالإنتاج.

قصي رزوق

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