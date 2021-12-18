افتتاح قاعة افتراضية لتعليم اللغة الروسية في مدرسة أبناء الشهداء بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت اليوم قاعة افتراضية لتعليم اللغة الروسية للبنين في المدارس الداخلية لأبناء الشهداء بدمشق بهدف تعليم الطلاب اللغة الروسية عبر دروس ومحاضرات تفاعلية تقام بروسيا يشارك بها الطلاب افتراضياً.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أهمية التعاون مع وزارة التربية في روسيا في جميع المجالات لخدمة العملية التربوية والذي يتجسد اليوم من خلال افتتاح هذه القاعة التي تدل على اهتمام حكومة روسية الاتحادية بالشباب السوري وتعليم اللغة الروسية ولا سيما لأبناء وبنات الشهداء الذين حاربوا الإرهاب وضحوا بحياتهم في المعركة ذاتها إلى جانب الجيش الروسي.

وأشار رئيس اتحاد العالم المسيحي الكسي شيركيزوف إلى أنه سيتم افتتاح شعب تدريس افتراضية أخرى في المدارس الداخلية لبنات الشهداء وأن تجهيزات هذه القاعات التدريسية مقدمة من الحكومة الروسية معرباً عن أمله بتعزيز التعاون التعليمي بين الجانبين ليس في مجال اللغة الروسية فقط بل لتشمل مواد دراسية أخرى .

وبين العميد لميس رجب مديرة المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء أن تعليم اللغة الروسية عبر هذه القاعات افتراضياً سيكون وفق برنامج تعليمي محدد وهي خطوة مهمة لرفع مستوى تعليم اللغة الروسية لدى الطلاب السوريين.

حضر الافتتاح مدير العلاقات الدولية في وزارة التربية الروسية سيرغي شاتنوف وأعضاء اتحاد العالم المسيحي ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس.

رحاب علي