( أفراح الميلاد ) سوق خيري بحديقة شهداء السريان في باب توما

دمشق- سانا

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة اقامت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مساء اليوم فعالية بعنوان ” أفراح الميلاد” تتضمن سوقاً خيرياً ضمن حديقة شهداء السريان في حي باب توما بدمشق.

وتضمن حفل افتتاح الفعالية التي تستمر إلى الـ 27 من الشهر الجاري أناشيد وترانيم ميلادية لجوقة مار أفرام السرياني البطريركية حيث يعرض في السوق الخيري مختلف أنواع السلع والمنتجات ويعود ريعه لدعم الأسر الفقيرة والأيتام.

وفي كلمة له خلال افتتاح الفعالية قال قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم إن الفعالية تشكل رسالة محبة وسلام للعالم من سورية التي تحتفل بعيد الميلاد وهي تحتضن جميع أبنائها وقلوبهم ممتلئة بالرجاء بالعيش في عالم أفضل تسوده المحبة والسلام.

وأضاف قداسة البطريرك أفرام الثاني إن عيد الميلاد هذه السنة يتميز بالشعور الأكبر بالفرح الذي ينطلق من قلوب أبناء سورية والذي تجلى بمظاهر الميلاد وزينته الذي نعيشه أسرة سورية واحدة مسلمين ومسيحيين بفضل انتصارات وتضحيات الجيش العربي السوري وهي رسالة تؤكد للعالم أننا شعب نحب السلام والفرح مهما حاولوا أن ينزعوه من قلوبنا.

وأكد مار انتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية أن أبناء سورية خلال احتفالاتهم بأعياد الميلاد ورأس السنة يجسدون لحمتهم الوطنية معرباً عن أمله بعودة سورية كما كانت بلد الفرح والمحبة والأخوة والوئام.

وأشار عدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة المشاركين في السوق الخيري إلى أن المشاركة فرصة لعرض منتجات غذائية وسلع متنوعة إضافة إلى عرض أعمال يدوية تضمنت منسوجات ومطرزات من صنع نساء الكنيسة ومن الجمعيات الأهلية لتسويقها.

ونوه عدد من الزوار بالتنوع الذي تضمنه السوق الذي وفر تشكيلة واسعة من السلع والمواد التي تحتاجها الأسر للاحتفال بالأعياد بمكان واحد إلى جانب دوره بدعم النساء المعيلات لأسرهن بتسويق وترويج منتجاتهن ومشاركة أفراح العيد للجميع.

عماد الدغلي

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