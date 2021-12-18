مقتل 3 من ميليشيا (قسد) بهجوم استهدف سيارتهم شرق دير الزور

دير الزور-سانا

قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم شنته فصائل المقاومة الشعبية استهدف سيارة لهم على طريق حقل العمر النفطي شرق دير الزور.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن هجوماً بالأسلحة المختلفة شنته فصائل المقاومة الشعبية ضد تحرك لمسلحي ميليشيا “قسد” ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم على الأقل وإعطاب السيارة التي كانوا يستقلونها.

وفي تصاعد مطرد لوتيرة الهجمات التي تستهدف الميليشيا ضمن مناطق انتشارها قتل العديد من مسلحيها وأصيب آخرون خلال الأشهر الماضية في عمليات منفصلة طالت نقاطهم ومحاور تحركهم في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور حيث قتل الأحد الفائت قياديان من الميليشيا ومرافقهما إثر هجوم في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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