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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لبنانيون يؤكدون أهمية العلاقات الأخوية مع سورية
2021-12-18
وفد من الجناح البولندي يزور الجناح السوري في (إكسبو 2020 دبي)
2021-12-18
أنطونوف: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي
2021-12-18
انعقاد الاجتماع السنوي الـ 77 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدمشق
2021-12-18
(الاشتراكيين السلوفاكي) يندد بالتدخلات الأمريكية والتركية بسورية
2021-12-18
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
2021-12-17
البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية
2021-12-16
محليات
إضاءة شجرتي ميلاد في حمص ودرعا
2021-12-18
فرع الأمن الجنائي باللاذقية يوقف محتكرين لمادة المازوت
2021-12-18
ضبط فعاليات تجارية مخالفة في دمشق
2021-12-18
الاستمرار بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بحلب
2021-12-18
وضع حجر الأساس لمشاريع ضاحية الأمل السكنية والمشفى الخيري وجامعة حماة وإطلاق العمل بمشروع الطاقة البديلة في قمحانة
2021-12-18
مباحثات سورية روسية لتعزيز التبادل التجاري في مجال المنتجات الغذائية
2021-12-18
بمناسبة أعياد الميلاد.. حفل فني لذوي الاحتياجات الخاصة بالقامشلي
2021-12-18
رياضة
المنتخب الجزائري يُتوّج بلقب كأس العرب
2021-12-18
فوز العربي على النواعير بسداسية في دوري الشباب
2021-12-18
تأهل أشبال العربي وناشئي صلخد لنهائي دوري السويداء بكرة القدم
2021-12-18
بايرن ميونخ يتغلب على فولفسبورغ في الدوري الألماني
2021-12-17
منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتباراً من 2024
2021-12-17
تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-12-17
الجيش يفتتح صالة الحمدانية لكرة السلة بحلب بحلتها الجديدة بالفوز على الاتحاد
2021-12-17
اقتصاد
الصين على أبواب إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة العالم اقتصادياً وتكنولوجياً
2021-12-18
حلب.. تعافٍ تدريجي متسارع للقطاع الزراعي بعد انتصارها على الإرهاب-فيديو
2021-12-18
الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2021-12-18
تراجع أسعار النفط
2021-12-18
معرض (منتجين 2) في خان الشونة.. قصص تشترك بالنجاح
2021-12-17
التجارة الداخلية تشدد على مديرياتها مراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
2021-12-17
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2021-12-17
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الشريط الأخباري
مقتل 3 من ميليشيا (قسد) بهجوم استهدف سيارتهم شرق دير الزور
وضع حجر الأساس لمشاريع ضاحية الأمل السكنية والمشفى الخيري وجامعة حماة وإطلاق العمل بمشروع الطاقة البديلة في قمحانة
إعادة محطة كهرباء تل تمر للخدمة بعد إصلاح أضرار سببتها قذائف الاحتلال التركي
انعقاد الاجتماع السنوي الـ 77 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدمشق
حاجز للجيش يعترض رتل آليات للاحتلال الأمريكي غرب الحسكة
احتفال مركزي بالذكرى الخامسة لانتصار حلب على الإرهاب
إعادة فتح مركز الميادين استكمالاً لإجراءات التسوية بدير الزور
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة
(قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور
2021-12-18
تتطور القطاع الزراعي في حلب
2021-12-18
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