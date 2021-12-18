إضاءة شجرتي ميلاد في حمص ودرعا

حمص ودرعا-سانا

أضاءت الفعاليات الأهلية والشبابية مساء اليوم شجرة الميلاد بباحة كنيسة السيدة العذراء أم الزنار في حمص القديمة بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المجيدة.

وعلى أنغام ميلادية لفرقة كشافة أم الزنار وبحضور حشد أهلي واسع تمت إضاءة الشجرة التي زينت من قبل شباب الفرقة وبجهود تطوعية حيث يقول باسل الحداد قائد فرقة كشافة أم الزنار أن ما يميز الشجرة في باحة الكنيسة أنه تم زرعها فور تحرير جيشنا العربي السوري لحمص القديمة وتم اليوم تزيينها بالأضواء على نية السلام وأن يعم الفرح العالم.

وأشار الأب زهري خزعل كاهن كنيسة السيدة العذراء أم الزنار إلى أن إضاءة الشجرة اليوم هي رسالة للعالم بأن الحياة عادت لحمص وأهلها وبأن دماء الشهداء لم تذهب هدراً آملاً أعياداً مباركة وعاماً جديداً سعيداً للجميع.

وأعرب عدد من أهالي أحياء حمص القديمة في الحميدية وبستان الديوان وحي جمال الدين والورشة الذين تجمعوا في باحة الكنيسة عن أمنياتهم الطيبة بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد وبأن يعم السلام والطمأنينة العالم وبالانفراج الاقتصادي على بلدنا الحبيب.

وفي درعا أضاءت كنيسة مار ميخائيل في حي الغسانية بمدينة ازرع في ريف درعا مساء اليوم شجرة الميلاد حيث قدم أطفال مدرسة الأحد أناشيد ميلادية وأغاني جسدت معاني ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

راعي الكنيسة الأب بطرس البيطار أشار في كلمته إلى معاني الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية معرباً عن أمله بأن يسود الأمن والاستقرار كل ربوع سورية.

تمام الحسن وقاسم مقداد

درعا