المنتخب الجزائري يُتوّج بلقب كأس العرب

الدوحة-سانا

توج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه اليوم على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما في قطر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل من دون أهداف فلجأ الفريقان لشوطين إضافيين سجل فيهما الجزائريون هدفين عبر أمير سعيود في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وزميله ياسين براهيمي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وهذه المرة الأولى التي يحرز فيها المنتخب الجزائري كأس العرب.

وشارك 16 منتخباً في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي اقيمت بين الـ30 من تشرين الثاني الماضي والـ18 من كانون الأول الجاري.

وكان المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه بوقت سابق اليوم على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

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