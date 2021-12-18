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دعموش:  نرفض التدخل الأمريكي السافر في شؤون لبنان

2021-12-18

بيروت-سانا

جدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش التأكيد على رفض التدخل الأمريكي في الشؤون اللبنانية محملاً إياه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.

وقال دعموش في كلمة له اليوم إن الولايات المتحدة شريكة في كل الويلات والمآسي التي تعرض لها لبنان وهي شريكة في كل الحروب الإسرائيلية عليه وفي سفك دماء أبنائه.. وهي أحد أهم أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي فيه لأن السياسة الأمريكية تجاهه كانت دائماً ولا تزال تعمل على تقديم مصلحة “إسرائيل”.

وأشار دعموش إلى أن الولايات المتحدة تتآمر على المقاومة لإضعاف لبنان وأن إدارتها تتدخل بشكل سافر فيه وتحرض اللبنانيين على بعضهم.

وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله على أن الواجب الوطني يفرض علينا أن نكون جنباً إلى جنب مع حلفائنا في المعركة لإفشال الأهداف الأمريكية ولنحمي المقاومة.

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