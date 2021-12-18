لندن تعلن حالة (الحدث الكبير) بعد القفزة الحادة بإصابات أوميكرون

لندن-سانا

سجلت السلطات الصحية البريطانية قفزة حادة بإصابات متحور أوميكرون بلغت أكثر من 10 آلاف حالة جديدة خلال 24 ساعة فيما أعلنت العاصمة لندن حالة (الحدث الكبير) جراء التفشي السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد ارتفعت بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 24968 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى سبع حالات.

من جهته أعرب عمدة لندن صادق خان عن أمله بأن يتيح إعلان (الحدث الكبير) تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى فيروس كورونا مشيراً إلى أن أوميكرون أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة مع الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات والمرضى في المستشفيات.

ووفقاً لآخر بيانات منظمة الصحة العالمية تم رصد أوميكرون في 89 دولة في جميع القارات حتى اللحظة.