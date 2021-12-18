وفد من الجناح البولندي يزور الجناح السوري في (إكسبو 2020 دبي)

دبي-سانا

زار وفد بولندي يترأسه المفوض العام للجناح البولندي والمدير السابق لقسم التجارة والتعاون الدولي في وزارة التنمية أدريان مالينوسكي الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقام أعضاء الوفد الزائر بجولة في أقسام الجناح السوري رافقهم فيها الدكتور غسان عباس المفوض العام للجناح السوري والمهندس خالد الشمعة مدير الجناح واطلعوا على معروضاته الفنية والثقافية المتنوعة من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ إضافة إلى المعرض الفني الجماعي والقسم التجاري.

وزار الجناح السوري منذ انطلاقه وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد حدثاً عالمياً تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة ويقام المعرض تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

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